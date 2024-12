Da quando sono andati via Maldini e Massara, e successivamente anche Ibrahimovic, ho perso tanti punti di riferimento, non mi sentivo al massimo e non mi sentivo apprezzato dai nuovi dirigenti come prima. La mia scelta non è stata facile". Musica e parole di Rade Krunic, intervistato da Sky Sport alla vigilia di Milan-Stella Rossa.