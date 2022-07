Koulibaly molto vicino al Chelsea, offerta di 40 milioni al Napoli

NAPOLI

Il senegalese prossimo al trasferimento in Premier: accordo con i Blues per un quadriennale da 9 milioni a stagione, mercoledì si chiude

Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al Chelsea: il difensore senegalese sta per prendere la strada per Londra, destinazione Stamford Bridge. Nel primo pomeriggio Kalidou è stato infatti informato dal suo procuratore del rilancio dei londinesi, che hanno alzato l'offerta al Napoli a 40 milioni di euro (offerta che soddisferebbe le richieste di De Laurentiis), dando il suo consenso al trasferimento. Dal club azzurro trapela che una offerta ufficiale dei londinesi non sia ancora arrivata e che il giocatore è atteso nel ritiro mercoledì anche se a questo punto sembra difficile che raggiunga i compagni a Dimaro, visto che l'affare potrebbe concludersi entro le prossime 24 ore. © Getty Images

La nuova proprietà americana del Chelsea è pronta a soddisfare le richieste del club campano offrendo 40 milioni mentre ha già convinto il giocatore con un ingaggio di 8 milioni più uno di bonus a stagione fino al 2026, di fatto tre milioni in più rispetto a quanto proposto dal Napoli. Inutile anche un tentativo in extremis della Juve: il senegalese per l'ennesima volta ha escluso la possibilità di trasferirsi a Torino, un gesto di estremo rispetto per quei tifosi che aveva abbracciato per la prima volta nell'ormai lontano 2014.

Dopo 317 partite e 14 gol, l'avventura di Koulibaly a Napoli, salvo clamorosi ripensamenti, sta dunque per concludersi. Londra e Stamford Bridge sono pronti ad accoglierlo.

TRE NOMI PER SOSTITUIRLO

Kim Min-jae sale nella considerazione del Napoli in caso di partenza di Koulibaly: il difensore del Fenerbahce ha una clausola da 20 milioni di euro e ha uno stipendio da 2 milioni di euro netti. Ma sul classe '96 c'è forte il Rennes. Piacciono anche Acerbi, in uscita dalla Lazio, e Ostigard del Brighton.