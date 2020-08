Koeman vuole almeno cinque rinforzi. Uno di loro è Lautaro

BARCELLONA

Il silenzio sarà anche d'oro ma quando è quello del giocatore più forte del mondo può fare paura. In attesa che Leo Messi sveli il suo futuro, Ronald Koeman si sta muovendo con la dirigenza blaugrana per creare il Barça della prossima stagione, quella che deve far dimenticare un anno disastroso. Il nuovo allenatore vuole almeno cinque rinforzi. Secondo quanto riporta "As" tre sono già stati individuati: Eric García, Van de Beek e Lautaro Martinez.

Il primo è un centrale difensivo della cantera blaugrana che attualmente gioca nel Manchester City. Gli manca un anno di contratto. Resta da capire se il club catalano vorrà aspettare la prossima stagione o è disposto a pagare, magari offrendo qualche giocatore come contropartita, per riportarlo subito in Spagna. Il capitolo centrocampo è quello più spinoso: da qui parte il repulisti. Sergi Roberto, Busquets, Rakitic e Vidal sono in partenza, Arthur è già stato ceduto. Si riparte da Pjanic ma ci vuole una mezzala di classe che Koeman ha già individuato in Donny van de Beek dell'Ajax. Il nuovo allenatore lo conosce bene perché lo ha guidato nella Nazionale olandese.

In attacco, dando per certa la partenza di Suarez (uno dei motivi della rabbia di Messi), l'obiettivo numero uno di Koeman è lo stesso della società: Lautaro Martinez. Il tormentone dell'estate 2020. Il dialogo infinito con l'Inter si è interrotto da un po'. Non appena terminerà la stagione nerazzurra, venerdì con la finale di Europa League, però, ci sarà di nuovo un incontro tra le parti per capire se davvero Lautaro potrà essere il nuovo attaccante del Barça.