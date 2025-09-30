Klopp chiude al ritorno in panchina: "Allenare non mi manca"

"Non mi manca nulla della vita da allenatore", con queste parole al The Athletic Jurgen Klopp ha spento ogni voce riguardo a un suo possibile ritorno in panchina. Negli ultimi giorni dall'Arabia Saudita si era parlato di un interessamento dell'Al Ittihad di Benzema e Kante. Il tecnico ex Liverpool però non sembra avere fretta di rimettersi in carreggiata: "A un certo punto ho capito che non volevo più fare l'allenatore. Non lo farò mai più? Al momento mi sembra l'opzione più probabile. Però non si sa mai: ho 58 anni. Se a 65 mi venisse voglia di riprendere tutti direbbero: "Avevi detto che non avresti mai più allenato". Ora come ora è quello che penso ".