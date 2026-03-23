Klopp annuncia il ritorno in panchina e si sfoga: "Io al Real? Ho sentito tante sciocchezze"

23 Mar 2026 - 22:45

Accostato alla panchina del Real Madrid e alla nazionale tedesca, Jurgen Klopp ha di fatto annunciato che presto tornerà operativo. L'ex allenatore del Liverpool lo ha fatto intuire parlando ai media: "Per la mia età sono piuttosto avanti nella vita, ma come allenatore non sono ancora completamente alla fine - l'uscita del 58enne -. Al momento però non ho ancora programmato nulla".

Poi lo sfogo e i toni che diventano duri: "Sul Real ho sentito tante sciocchezze, non mi hanno mai chiamato. Tutto ciò è fastidioso. Se il Real mi avesse chiamato lo avreste già saputo". 

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