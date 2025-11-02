Kimpembe: "Impossibile giocare in Francia dopo il Psg"

Presnel Kimpembe confermato come la sua decisione di lasciare la Francia sia stata dettata anche dal desiderio di non vestire un'altra maglia dopo quella del Psg. "Per me era impossibile giocare in Francia in una squadra diversa dal PSG. È anche uno dei motivi per cui sono venuto qui, perché non volevo trovarmi a giocare contro il club dove sono cresciuto. Sarebbe stata una grande sfida e una battaglia personale. Non volevo arrivare a quel punto, perché emotivamente mi avrebbe segnato", ha detto il giocatore del Qatar SC a Foot.