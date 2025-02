Kimmich a un passo dal rinnovo col Bayern

Joshua Kimmich, storico centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca sarebbe a un passo dal rinnovo. A confermarlo le parole del direttore sportivo dei bavaresi. Max Eberl: "Le trattative con Kimmich per il rinnovo di contratto stanno proseguendo molto bene. Speriamo di poter raggiungere un accordo. Nei piani della società dovrebbe diventare il capitano della squadra una volta che Neuer si sarà ritirato". La dirigenza del Bayern vorrebbe accelerare i tempi dato che il centrocampista classe 1995 ha un contratto in scadenza a giugno di quest'anno e già oggi sarebbe libero di firmare per un altro club.