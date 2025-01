Keylor Navas firma con Newell's Old Boys in Argentina

L'ex portiere del Real Madrid e del Paris Saint-Germain Keylor Navas ha firmato con il club argentino del Newell's Old Boys a parametro zero. Il 38enne costaricano si è ritirato di recente dal calcio internazionale. Navas ha vinto tre titoli di Champions League con il Real ma non gioca dalla fine del suo periodo a Parigi lo scorso maggio. Ha detto sui suoi account social media: "Grazie a Dio stiamo tornando in campo. Mi sento pronto, desideroso e molto felice di accettare questa nuova sfida". Newell's ha definito Navas "una leggenda internazionale" sui social media. Ha giocato nelle ultime tre Coppe del Mondo per il suo paese.