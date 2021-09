Kessie flirta con il Psg: il Milan rischia di perdere a zero pure lui

LA SITUAZIONE

L'ivoriano avrebbe rifiutati l'offerta per il rinnovo dei rossoneri

Franck Kessie come Gigio Donnarumma. E' quello che il Milan naturalmente non si augura, ma che negli ultimi giorni sta diventando qualcosa di più di una semplice ipotesi di mercato. La storia sembra la stessa di un anno fa: il giocatore che per rinnovare chiede una cifra spropositata e la società rossonera che tratta senza arrivare alla quadra. Nello specifico il centrocampista avrebbe rifiutato l'offerta di 6,5 milioni di euro l'anno per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2022. Ben quattro milioni in più dei due percepiti attualmente.

Maldini prima della partita contro la Sampdoria era stato chiaro: "I rinnovi andranno fatti seguendo le linee della società". In poche parole niente follie e monte ingaggi da tenere controllato come già successo con Donnarumma e Calhanoglu. Il rischio è quello di perdere Kessie a zero a fine stagione o cederlo, in cambio di un piccolo indennizzo, a gennaio. La strada è tracciata perché Maldini difficilmente potrà offrire di più al "Presidente", così viene chiamato all'interno dello spogliatoio. Soldi che, invece, come sempre, potrebbero arrivare da Parigi dove sembrano non aver problemi con i conti finanziari. Leonardo stima da sempre il centrocampista ivoriano ed è pronto a non farsi scappare anche questa occasione. Proprio come ha fatto con Gigio.