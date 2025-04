Kean accende il mercato: anche il Barca sul bomber azzurro

Sta facendo benissimo sia con il suo club, la Fiorentina, che con la maglia azzurra. Moise Kean sta spazzando via ogni dubbi sul suo conto a suon di gol. Sono al momento 21 i centri dell'ex Juve in tutte le competizioni, un rendimento che, unito alla carta d'identità del ragazzo, non può lasciare indifferenti. Per questa ragione la Viola inizia a tremare: sono diversi i club che starebbero cercando la punta della Nazionale che, già in estate, potrebbe trasferirsi a fronte del pagamento della clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel suo contratto. Una cifra molto alta ma non fuori mercato per un bomber del suo calibro. Per questo, secondo quanto scrive Tuttosport, il Barcellona starebbe facendo riflessioni sul nome di Moise per il post Leweandowski.