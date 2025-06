Dopo la vittoria della sua Corea del Sud contro il Kuwait, Kang-In Lee ha ammesso che il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi: "Onestamente non so cosa succederà, non so se il mio futuro sarà ancora al Paris Saint-Germain. Ma che io sia al PSG, in un altro club o con la nazionale, cercherò sempre di dare il meglio di me stesso, di mantenermi in forma e di essere utile alla squadra".