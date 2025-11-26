Kane: "Bayern miglior scelta della mia vita: aperto a prolungare"

Harry Kane ha trovato una nuova casa a Monaco di Baviera. Dopo aver passato gran parte della sua carriera al Tottenham, l'attaccante inglese due anni fa si è trasferito in Germania: da allora sono arrivati 109 gol e 29 assist. Un matrimoni che sta funzionando alla perfezione e che non è da escludere che possa continuare oltre il 2027, scadenza dell'attuale accordo: "Trasferirmi al Bayern è stata una delle migliori decisioni della mia vita. Sono felice qui. Sono disponibile a restare ancora a lungo. Nei prossimi mesi discuteremo di un possibile rinnovo".