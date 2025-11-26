Bari, Caserta a un passo dall'esonero: al suo posto Vivarini

Fabio Caserta non sarà più l'allenatore del Bari. Nonostante l'allenamento diretto nella giornata di ieri, che sembrava aver risolto ogni dubbio sul futuro, durante una riunione tenutasi questa mattina la società pugliese ha deciso di esonerare l'allenatore, quartultimo in classifica con soli 13 punti. Al suo posto dovrebbe arrivare Vincenzo Vivarini, reduce dall'avventura a Pescara terminata qualche settimana fa con l'esonero, e già allenatore dei galletti nella stagione 2019/2020 nella quale ha sfiorato la promozione in Serie B.