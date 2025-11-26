Logo SportMediaset

Mercato

Bari, Caserta a un passo dall'esonero: al suo posto Vivarini

26 Nov 2025 - 13:01

Fabio Caserta non sarà più l'allenatore del Bari. Nonostante l'allenamento diretto nella giornata di ieri, che sembrava aver risolto ogni dubbio sul futuro, durante una riunione tenutasi questa mattina la società pugliese ha deciso di esonerare l'allenatore, quartultimo in classifica con soli 13 punti. Al suo posto dovrebbe arrivare Vincenzo Vivarini, reduce dall'avventura a Pescara terminata qualche settimana fa con l'esonero, e già allenatore dei galletti nella stagione 2019/2020 nella quale ha sfiorato la promozione in Serie B. 

15:15
Bari, ufficiale l'esonero di Caserta
14:41
Kane: "Bayern miglior scelta della mia vita: aperto a prolungare"
14:24
Roma, Gasperini: "Mercato di gennaio? Guardo prima di tutto a chi ho in casa"
14:06
"Troppo vecchia scuola": Hubner esonerato anche se primo, al suo posto arriva Brocchi
13:01
