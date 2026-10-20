MONZA

Gustavo Varela è on fire: trascina Juric e "vede" Raimondo, chi è l'attaccante svezzato dal Benfica

A soli 21 anni Gustavo Varela si è già preso la Serie A. L'attaccante portoghese segna al ritmo di un gol a partita. E per Juric può fare ancora di meglio 

20 Ott 2026 - 11:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Chi si aspettava un duello titanico tra Donyell Malen e Lautaro Martinez per la classifica cannonieri sarà rimasto deluso. O almeno, per il momento, dovrà pazientare qualche settimana per rivederli al centro del ring. Questo è il momento delle sorprese, in una Serie A che ce ne sta regalando tante. Questo è il momento dei bomber di provincia, saliti alla ribalta nel turno orfano dell'olandese, out per squalifica, e del Toro, ai box per un risentimento muscolare. 

Leggi anche

Lo strano destino di Stroppa, fenomeno in Serie B con numeri da incubo in Serie A

Alle porte del weekend Raimondo ha sorpassato tutti con la tripletta al Sassuolo. Ma lunedì la risposta di Gustavo Varela,  fino a venerdì appaiato a quota quattro reti con il collega ciociaro, non si è fatta attendere. Un'altra doppietta per il centravanti portoghese dopo quella siglata contro i neroverdi di Aquilani prima della sosta. Il classe 2005 ha contribuito con la marcatura multipla al rotondo 4-0 sul malcapitato Cagliari. Reti che hanno messo in risalto, ancora una volta, le caratteristiche del numero 9 monzese. E per poco sarebbero stati tre, non fosse stato per Caprile.

Il lisbonese era atterrato in Brianza lontano dalle luci dei riflettori, destinato a dover scalzare la titolarità di Cutrone. Ma Juric sapeva già tutto, malgrado la punta arrivasse da una stagione non esaltante con il Vitoria Guimaraes (conclusa con sei timbri in 32 presenze). Ma per chi frequenta i canali della Youth League, l'attaccante di origini capoverdiane si era già messo in luce con il Benfica B. Sette gol in altrettante gare furono i numeri nella competizione europea giovanile.

Leggi anche

Il Monza si esalta e travolge il Cagliari: Juric sorride, brusco risveglio per Pisacane

Varela ha alcuni tratti dell'attaccante vecchio stile. Fisico imponente, nonostante i "soli" 184 centimetri, che ne fanno il pivot cui si affida il Monza per verticalizzare, proteggere il pallone spalle alla porta e aprire spazi. Ma alla difesa del pallone si unisce una tecnica di livello e un'eccellente presenza in area di rigore. Gustavo sa sempre dove trovarsi per incidere, anche nei momenti in cui deve vestire i panni del rifinitore (vedi assist per Robinson per il 3-0 momentaneo).

E la chioma mora arricchita da una ciocca di capelli bionda sta stilando una lista niente male, in quanto a difensori domati. Dopo aver sorpreso Akanji girandosi rapidamente per segnare il momentaneo pari sull'Inter all'esordio, ieri Varela ha surclassato un centrale rognoso (eufemismo) come Yerry Mina. Potrebbe già bastare così. Ma Juric rilancia: "Ha enormi margini di miglioramento su tante cose." I tifosi del Monza si sfregano le mani. E in una squadra dove prevale la linea verde (ieri l'età media dell'undici titolare era di 23.2 anni) il bomber cresciuto al Benfica può solo che esaltarsi. 

monza-cagliari
ivan juric

Ultimi video

02:14
RULLO SRV VIGILIA NAPOLI CON ALLEGRI E MERET 19/10 SRV

Allegri, è già bivio Champions: "Ho fiducia totale nel gruppo"

02:58
Parma-Torino 0-3: gli highlights

Parma-Torino 0-3: gli highlights

03:03
Monza-Cagliari 4-0: gli highlights

Monza-Cagliari 4-0: gli highlights

01:32
SRV RULLO SUPERMOVIOLA PARMA-TORINO 19/10 SRV

La Supermoviola di Parma-Torino

01:45
CLIP MN OK CALLEGARI "NON MI PIACE" IL VAR 19/10 SRV

Callegari non mette "Like" al Var: "Passo indietro per gli arbitri"

01:34
CLIP MN OK CALLEGARI "MI PIACE" LA LAZIO 19/10 SRV

Callegari mette il suo "Like" alla Lazio: "Intensità impressionante"

01:32
SRV RULLO SUPERMOVIOLA MONZA-CAGLIARI 19/10 SRV OK

La Supermoviola di Monza-Cagliari: duello Nzola-Carboni

00:24
DICH TOTTI SU SE GIOCASSI IN QUESTA ROMA DICH

Totti: "Mi piacerebbe giocare in questa Roma"

00:38
DICH TOTTI SU ADDIO DICH

Totti: "Non ero pronto a dire addio al calcio, quel giorno sono morto"

00:30
DICH TOTTI SU CAMPIONATO DICH

Totti: "Gasp uomo giusto per la Roma, speriamo..."

00:54
DICH MATTHAUS SU TRESOLDI PER SITO 19/10 DICH

Matthäus: "Tresoldi ha carattere, ha già detto no una volta ma spero che Klopp..."

02:04
SRV RULLO WANDA VENDE MAGLIA ICARDI 19/10 SRV

Wanda Nara-Mauro Icardi: l'atto finale che non ti aspetti

01:36
SRV RULLO GATTUSO EROE RELOADED MUSICATO 19/10 SRV

Un "Ringhio" fortissimo: la sua Lazio continua a stupire

01:55
SRV RULLO RABIOT A TUTTO MILAN MUSICATO 19/10 SRV

Rabiot si prende il Milan di Amorim

01:11
Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

02:14
RULLO SRV VIGILIA NAPOLI CON ALLEGRI E MERET 19/10 SRV

Allegri, è già bivio Champions: "Ho fiducia totale nel gruppo"

I più visti di Calcio

DICH DE ROSSI POST ROMA DICH

Genoa, De Rossi: "Roma forte come l'Inter, per 45' alla pari"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Gila: "Stiamo crescendo, guardiamo al positivo"

Matthaus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania" DICH

Matthäus: "Woltemade come Fullkrug, dovrebbe tornare in Germania"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

Parla Allegri: "Sappiamo di essere forti"

DICH SPALLETTI SU KOLO E WOLTEMADE 17/10 DICH

Spalletti: "Kolo e Woltemade insieme? E' un po' il dilemma"

Francesco Totti

"Se devo morì, voglio morì a casa mia": Totti e il racconto shock della chiamata ai figli

Calcio ora per ora
Vedi tutti
12:01
Il papà di Yamal scatena le polemiche: "Non ho bisogno di lavorare, sono milionario"
 Alaba
11:38
Udinese, si ferma anche Alaba: risentimento muscolare al polpaccio destro, il comunicato
11:37
Conference League: arbitro portoghese per l'Atalanta
11:34
Ranking Fifa donne: Spagna sempre al comando, Italia 14.a
10:57
Europa League: il danese Krogh arbitra la Juve, greco Fotias per il Milan