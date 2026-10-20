Gustavo Varela è on fire: trascina Juric e "vede" Raimondo, chi è l'attaccante svezzato dal Benfica

Alle porte del weekend Raimondo ha sorpassato tutti con la tripletta al Sassuolo. Ma lunedì la risposta di Gustavo Varela, fino a venerdì appaiato a quota quattro reti con il collega ciociaro, non si è fatta attendere. Un'altra doppietta per il centravanti portoghese dopo quella siglata contro i neroverdi di Aquilani prima della sosta. Il classe 2005 ha contribuito con la marcatura multipla al rotondo 4-0 sul malcapitato Cagliari. Reti che hanno messo in risalto, ancora una volta, le caratteristiche del numero 9 monzese. E per poco sarebbero stati tre, non fosse stato per Caprile.