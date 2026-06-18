Intervista esclusiva a Paolo Montero: "Juve, punterei su Vlahovic e Chiesa. Del Piero pronto per la dirigenza"

Tono di voce pacato, concetti chiari e la voglia di raccontarsi; Paolo Montero ha parlato a SportMediaset a tutto campo, a cominciare dalla sua ultima esperienza all'Al-Ittifaq, a Dubai, dove è arrivato a febbraio e ha preso una squadra che si trovava all'ultimo posto in classifica, in una situazione quasi disperata:

"Siamo arrivati e è cominciata la guerra, vedevamo volare i missili e non ce ne rendevamo conto, ma per fortuna non abbiamo avuto problemi. Nella parte sportiva abbiamo fatto un ottimo lavoro, ci siamo adattati al paese in cui siamo arrivati, abbiamo rispettato la loro cultura, il Ramadan, e questo è piaciuto molto ai "local". Abbiamo fatto un lavoro sulla fase difensiva che è quella che dovevamo correggere, perché i giocatori di qualità c'erano".