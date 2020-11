Marchisio, invito social a Pogba: "Vieni alla Juve, sarai di nuovo felice"

INVITO SOCIAL

“Non ho mai vissuto un periodo così complicato nella mia carriera sportiva. Giocare con la Nazionale è stata una boccata d’ossigeno per me”. Dal ritiro della Francia, Paul Pogba ha confermato senza troppi giri di parole quanto aveva già spiegato il ct Deschamps nei giorni scorsi (“Non è felice al Manchester United”) e le sue frasi hanno immediatamente riacceso il mercato. Da quando ha lasciato la Juventus, i tifosi bianconeri hanno sempre sognato il ritorno del 'Polpo' e ad infiammarli ci ha pensato Claudio Marchisio, che ha mandato un chiaro segnale all’ex compagno: “Vieni alla Juve”.

Per anni Marchisio e Pogba hanno formato una delle coppie di centrocampo più forti d'Europa e poi i due sono riamasti ottimi amici, per questo il commento del Principino fa veramente sognare i tifosi della Juve. Dopo la qualificazione con un turno di anticipo alla Final Four di Nations League, il francese ha fatto un post su Twitter ("Testa alta, sguardo avanti") e tra i commenti c’è anche quello dell’ex compagno, che ha scritto: "Per favore Pogba, vieni alla Juventus. Sarai di nuovo felice e lo sarei anch'io #finoallafine".

Semplice suggestione di mercato o sogno realizzabile? La difficile posizione di Pogba a Manchester, dove ha perso il posto da titolare, fa sperare i tifosi bianconeri.





