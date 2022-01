Juve, doppio colpo in canna: Zakaria vicino, si tratta per Nandez

a centrocampo

I bianconeri provano a piazzare due rinforzi per la mediana: per l'uruguaiano si pensa a uno scambio di prestiti con Kaio Jorge

Con la cessione di Kulusevski e Bentancur al Tottenham, la Juventus si prepara a piazzare un doppio colpo per rinforzare la mediana di Allegri. Nelle ultime ore del mercato i bianconeri stanno cercando di chiudere infatti per Denis Zakaria e Nahitan Nandez, due operazioni indipendenti. Per quanto riguarda lo svizzero, c'è già l'intesa col giocatore, va limato ancora qualcosa con il Borussia Moenchengladbach. I tedeschi chiedono 7 milioni per il 25enne in scadenza a giugno, la Juve è arrivata a cinque: l'aggiunta di bonus potrebbe chiudere il cerchio. Per l'uruguaiano invece la Juve sta trattando col Cagliari uno scambio di prestiti con Kaio Jorge. Getty Images

Fino alle 20 di domani, momento in cui chiuderà il mercato invernale, c'è ancora tempo per trovare la quadra, ma l'impressione è che entrambe le operazioni siano ben avviate e comunque non necessariamente legate una all'altra. Certo, per mettere tutto nero su bianco, ancora diversi tasselli dovranno incastrarsi alla perfezione, ma il progetto bianconero per rinforzare la rosa ormai è chiaro. La Juve sta cercando di piazzare il doppio colpo a centrocampo per dare ad Allegri due pedine importanti per puntellare il centrocampo.

Con Zakaria e Nandez, del resto, Max potrebbe contare su due giocatori di gamba capaci di dare più geometrie, cattiveria agonistica e corsa al reparto. Tutto con due mosse sostanzialmente low cost. Per Zakaria, in scadenza a giugno, si parla infatti di un investimento complessivo intorno ai 7 milioni di euro, mentre per Nandez i biancneri stanno cercando di imbastire un discorso che coinvolga anche Kaio Jorge, a caccia di più minutaggio e di un palcoscenico per poter mostrare le sue qualità in campo. In questa direzione al momento la pista più calda sembra quelal di uno scambio di prestiti con il club sardo, inserendo magari nell'accordo anche un diritto di riscatto per l'uruguaiano magari condizionato a determinati obiettivi.