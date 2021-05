Juventus, Cristiano Ronaldo tentato dallo Sporting Lisbona

DAL PORTOGALLO

Il quotidiano Rercod scrive che giocherà fino a 40 anni. Prima un altro anno in bianconero

Cristiano Ronaldo e la Juventus avanti fino al 2022, ma i rumors sul suo addio alla maglia bianconera si fanno sempre più insistenti. E l'ultima voce arriva dritta dritta dal Portogallo. Secondo il quotidiano sportivo Record, l'attaccante juventino sarebbe tentato da un ritorno in Patria. Vorrebbe chiudere la carriera lì e giocare oltre i 40 anni e lo farebbe con la maglia dello Sporting Lisbona. Una vera a propria bomba di mercato che è destinata a mettere in allarme tutti a Torino. La scelta di CR7 avrebbe ovviamente il gradimento della famiglia.

Cristiano, che ha vissuto una stagione un po' in altalena, ha però nel mirino due cose di stretta "attualità": la classifica cannonieri di Serie A da conquistare () e i(ora è a quota 99 come Paulo Dybala).Infine, ma non certo come ultima cosa, l'accesso con la sua Juventus ine, in questo, c'è la sfida di domenica sera contro il Milan che segnerà uno spartiacque decisivo.La coppa dalle grandi orecchie, quindi, come unica ossessione per lui e per il club che ha vissuto un'annata complicata da ogni punto di vista e che ora è alla svolta decisiva. Tutto, o quasi, sarà nei piedi di Cristiano... re del Portogallo.