Juve, Dybala in bilico: Manchester United e Psg tentano la Joya

FUTURO DA DEFINIRE

L'abbondanza alla lunga potrebbe anche creare dei problemi ed è per questo motivo che la Juve, entro la fine del mercato, dovrà necessariamente cedere. In attacco, ad esempio, Sarri ha l'imbarazzo della scelta e Higuain, che pareva destinato all'addio al 100%, resta sul mercato ma non verrà certo regalato: ecco perché non si può più escludere una sua permanenza a Torino. A lasciare i bianconeri potrebbe dunque essere Dybala, che deve ancora capire come verrà utilizzato da Sarri e - come riferisce il Corriere dello Sport - è corteggiato da Manchester United e Psg.

Sarri domenica ha confermato che "qualcuno dovrà partire" e quel qualcuno potrebbe essere anche Dybala, per cui la Juve inizierà a valutare soltanto offerte superiori agli 80 milioni di euro. Il Manchester United, che potrebbe perdere Lukaku (destinazione Inter) e Pogba, ripartirebbe volentieri dalla Joya mentre a Parigi stanno già programmando il dopo Neymar. Leonardo stima da sempre l'argentino e, in caso di cessione del brasiliano, 80-100 milioni non rappresenterebbero in alcun modo un problema per le casse del Psg.

Ogni decisione, in ogni caso, verrà presa soltanto dopo il rientro didalle vacanze, visto che l'attaccante non ha ancora parlato con Sarri e vuole prima capire quali sono le idee del tecnico circa la propria posizione in campo. Dopo un anno non semplice con Allegri, il primo obiettivo della Joya è tornare a essere un protagonista.