Dall'Olanda: "De Ligt-Juventus: trasferimento completato"

12/07/2019

Il passaggio di Matthijs De Ligt alla Juventus sembra imminente. Dall'Olanda infatti arrivano nuovi dettagli sulla situazione del difensore dell' Ajax che, secondo quanto riportato dal Telegraaf, non prenderà parte al raduno dei Lancieri in Austria in attesa del completamento del trasferimento alla Juventus. Sempre secondo il giornalista olandese Mike Verweij le due società avrebbero trovato l'intesa economica completando i documenti.

