Cristiano Ronaldo al Manchester City, ci siamo: pronta l'offerta per la Juventus

SI ENTRA NEL VIVO

Agnelli non vuole fare minusvalenza in bilancio, la società inglese pronta a sborsare 25 milioni di euro

Cristiano Ronaldo contro Lionel Messi e non al suo fianco, in Champions League. Lo scenario che va delineandosi dalle parti della Continassa vede il portoghese sempre più lontano dalla Juventus, con quella maglietta tolta per gioia - ma con rabbia - dopo il gol poi annullato contro l'Udinese che potrebbe diventare l'immagine simbolo dell'estate juventina. Il Manchester City fa sul serio, la Juventus ne ha preso atto e anche a giudicare dai movimenti sulla mappa europea del procuratore Jorge Mendes l'addio di CR7 è molto probabile. La Juventus però è stata chiara: la cessione è possibile, ma non a parametro zero. Agnelli vuole almeno 30 milioni di euro mentre il City nelle prossime ore metterà sul piatto un'offerta da 25.

Sul tavolo della dirigenza juventina non è ancora arrivato niente di concreto, per questo non si può parlare ancora di trattativa, ma le ultime azioni di Mendes e dello stesso Ronaldo, che non si è allenato per una contusione, parlano più di molti fogli. La Juventus ha potenzialmente già accettato di privarsi del portoghese che farebbe risparmiare alle casse societarie oltre 60 milioni di euro lordi dell'ingaggio, più l'eventuale incasso del cartellino.

La Juventus - e Mendes - aspettano notizie dal Manchester City per un’offerta concreta di almeno 25 milioni di euro, ma a questo punto il legame con i bianconeri appare destinato a sciogliersi dopo poco più di 3 anni. Nelle prossime ore sono attesi sviluppi decisivi.