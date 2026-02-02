Juventus, ufficiale l'acquisto di Holm dal Bologna

02 Feb 2026 - 18:12

Emil Holm è un nuovo giocatore della Juventus: il difensore classe 2000 arriva in prestito dal Bologna fino al 30 giugno 2026.

Nato a Goteborg, Holm è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’IFK Goteborg: promosso in Prima Squadra all’inizio della stagione 2019, ha fatto il suo esordio in Allsvenskan – massimo torneo calcistico svedese – a 19 anni, collezionando complessivamente 42 presenze con il Club della sua città natale.

Passato poi nel gennaio 2021 in Danimarca al SønderjyskE, Holm arriva in Italia nell’estate 2022 allo Spezia con cui gioca una stagione in Serie A, trasferendosi poi all’Atalanta per l’annata 2023/24, raccogliendo 32 presenze con i nerazzurri e arrivando alla conquista dell’Europa League.

L’accordo prevede inoltre la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del giocatore. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale acquisizione definitiva è pari a € 15 milioni, pagabili in tre esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi.

