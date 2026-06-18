Juventus, Spalletti chiama un suo pupillo del Napoli

Chieste informazioni anche per Yeramay Hernandez del Deportivo La Coruña

18 Giu 2026 - 13:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

La Juventus ha avviato i contatti con il Lipsia per portare in bianconero Eljif Elmas. Jolly di qualità già allenato da Luciano Spalletti al Napoli, è l'alternativa ideale a Weston McKennie: trequartista, esterno offensivo, mezzala e mediano, il macedone è un tuttofare.
Reduce dai prestiti con Torino e Napoli (un gol e tre assist nell'ultima stagione), il 26enne tornerà in Germania ma probabilmente sarà solo di passaggio, nonostante il suo contratto scada tra due anni. Il club tedesco, in ottimi rapporti con la Juventus, lo valuta 15 milioni e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe assumere contorni più nitidi.
Nei radar del nuovo ad Giovanni Carnevali c'è anche Yeramay Hernandez, fantasista del Deportivo La Coruña, che ha chiuso l'ultima stagione in Segunda División con 11 gol e 10 assist in 38 partite. Secondo il portale specializzato Transfermarkt vale 25 milioni, ma la società galiziana potrebbe chiederne di più per liberare il proprio gioiellino

elmas
spalletti
napoli
juventus

Ultimi video

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

00:14
MCH USCITA MAROTTA SEDE INTER 18/6 MCH

Inter, toccata e fuga in sede per Marotta

00:05
MCH ARRIVO MAROTTA IN SEDE MCH

Inter, Marotta arriva in sede tra mercato e rinnovo di Chivu

40:09
INTV INTEGRALE MONTERO PER SITO SRV

Montero: "Juve, punterei su Chiesa e Vlahovic. Giusto puntare su Carnevali"

01:34
La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

01:26
Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

01:47
Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

01:45
Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

01:13
DICH BALDISSONI MONZA 11/6 DICH EDL ok

Baldissoni: "Metodo ed esperienza, così scegliamo il nuovo allenatore"

00:07
MCH PROCURATORE PROVEDEL MCH

Inter, positivo l'incontro con l'agente di Provedel. Ma c'è distanza con la Lazio

02:18
Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

Tra Kolo Muani, Sorloth, Vicario e Kim: la Juve è pronta alla rivoluzione

01:08
Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

01:30
Vlahovic futuro a Como

Vlahovic futuro a Como

01:58
Ausilio e mercato Inter

Ausilio e mercato Inter

01:19
DICH AUSILIO SU JONES DICH

Ausilio: "Jones continua a piacerci: se troviamo un accordo bene, se no..."

00:35

Ausilio conferma: "Dumfries va al Real Madrid, ma magari un domani..."

I più visti di Mercato

Rodrygo: 25 anni, attaccante, valore 80 milioni

Mourinho non li vuole, il Real li cede: che occasione per le squadre italiane

Bastoni, tentazione Real

Bastoni, tentazione Real

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

Como, suggestione Chiesa: l'ex Juve può davvero arrivare in riva al lago?

La Juventus e il mercato

La Juventus e il mercato

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Marotta incontra Florentino Perez: colpaccio Camavinga

Quante incertezze in A

Quante incertezze in A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:21
Juventus, Spalletti chiama un suo pupillo del Napoli
Guido Angelozzi
13:10
Lo Spezia si affida ad Angelozzi ds per tornare in serie A
13:02
Juve, sondaggio per un centrocampista del Celta Vigo
12:45
Portogallo, Martinez può lasciare a fine Mondiale: tratta con l'Al Nassr
12:41
Atalanta, c'è la prima offerta per Gaetano: si tratta col Cagliari