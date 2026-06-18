Juventus, Spalletti chiama un suo pupillo del Napoli

La Juventus ha avviato i contatti con il Lipsia per portare in bianconero Eljif Elmas. Jolly di qualità già allenato da Luciano Spalletti al Napoli, è l'alternativa ideale a Weston McKennie: trequartista, esterno offensivo, mezzala e mediano, il macedone è un tuttofare.

Reduce dai prestiti con Torino e Napoli (un gol e tre assist nell'ultima stagione), il 26enne tornerà in Germania ma probabilmente sarà solo di passaggio, nonostante il suo contratto scada tra due anni. Il club tedesco, in ottimi rapporti con la Juventus, lo valuta 15 milioni e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe assumere contorni più nitidi.

Nei radar del nuovo ad Giovanni Carnevali c'è anche Yeramay Hernandez, fantasista del Deportivo La Coruña, che ha chiuso l'ultima stagione in Segunda División con 11 gol e 10 assist in 38 partite. Secondo il portale specializzato Transfermarkt vale 25 milioni, ma la società galiziana potrebbe chiederne di più per liberare il proprio gioiellino