Juventus Next Gen, difensore spagnolo Puche rinnova fino al 2028

Javier Gil Puche rinnova il suo contratto con la Juventus Next Gen: il giocatore spagnolo ha firmato un accordo che lo legherà ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2028. Lo rende noto lo stesso club bianconero. Partito dal Murcia, il difensore classe 2006 è arrivato a Torino nell'estate del 2023 dal Settore Giovanile dell'Alaves: in bianconero Gil ha trovato subito spazio in Primavera - con cui ha giocato complessivamente 41 gare, considerando anche le cinque presenze in UEFA Youth League, nell'ultimo anno e mezzo.