Mario Mandzukic è ormai ai margini del progetto bianconero, tanto che Sarri lo ha escluso dalla lista Champions. Anche per questo motivo il suo nome rimane forte sul mercato, dopo che quest'estate il croato ha rifiutato diverse proposte di trasferimento. Dal Qatar, il cui mercato in entrata chiude il 30 settembre, arrivano diverse offerte per l'attaccante bianconero, e Mandzukic sta valutandolo proprio in queste ore anche se non è escluso che rimanderà la decisione sul proprio futuro a gennaio.