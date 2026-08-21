Juventus, l'Hull City vuole Jonathan David: la risposta del canadese

Il mercato in entrata della Juventus rimane subordinato alle cessioni per liberare spazio all'interno dell'organico e alleggerire il monte ingaggi, con il caso di Jonathan David che rallenta le strategie societarie.
Secondo Tuttosport, l'attaccante canadese ha rispedito al mittente l'offerta avanzata dall'Hull City, finendo in una fase di stallo: pur risultando al di fuori delle scelte tattiche del club, il calciatore vorrebbe restare e su di lui non si registrano al momento trattative avanzate per una partenza imminente.