Juventus, Joao Mario in prestito al Bologna: il comunicato

In questa seconda parte di stagione, le strade della Juventus e di Joao Mario si dividono. Il laterale portoghese, però, resterà in Italia e in Serie A. È ufficiale, infatti, il suo prestito al Bologna, fino al 30 giugno 2026. Arrivato in bianconero l'estate scorsa, il ventiseienne lusitano è sceso in campo con la nostra maglia tredici volte, tra Serie A e Champions League e proprio al suo esordio in campo europeo con la Juventus – nel match contro il Borussia Dortmund – ha trovato il suo primo assist. In bocca al lupo per questa nuova avventura!