Juventus, incerto il futuro di Conceicao

Un futuro tutto da scrivere. Francisco Concieicao è arrivato meno di 12 mesi fa alla Juventus ma non è scontato che rimanga a Torino, nonostante in bianconero si trovi benissimo. Il portoghese è arrivato in Italia con la formula del prestito oneroso a 7 milioni di euro. Nel suo contratto con il Porto è presente una clausola da 30 milioni che la Juve, soddisfatta del suo impatto, sembrerebbe intenzionata a esercitare. Ci sono però due incognite che potrebbero stravolgere i programmi: la Juventus dovrà scegliere un nuovo allenatore (sembra ormai scontato l'esonero, al più tardi a fine stagione, di Thiago Motta) e soprattutto dovrà capire se al termine del campionato rientrerà nelle prime quattro. Il mercato dei bianconeri sarà parecchio condizionato da un'eventuale mancata qualificazione in Champions: Conceicao potrebbe essere uno dei giocatori a pagarne le conseguenze.