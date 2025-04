Le ultime settimane svolte con la maglia della Juventus Under 23 ha rilanciato le aspettative di Vasilije Adzic che si è messo in luce con la maglia dei bianconeri. Il giovane attaccante potrebbe ora proseguire la propria carriera sempre in Italia, magari in una squadra di Serie A come riportato da Tuttomercatoweb.com. Il club piemontese starebbe valutando di girarlo in prestito in estate a una squadra del massimo campionato così da farlo crescere in vista del futuro.