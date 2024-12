Secondo Tuttomercatoweb è Hancko il vero obiettivo per la difesa della Juventus. Difficile possa arrivare già a gennaio ma a giugno la cessione da parte del Feyenoord sarà possibile: Giuntoli proverà a inserire Facundo Gonzalez, in prestito agli olandesi e valutato 6 milioni, nell'affare. Hancko, ex Fiorentina, viene valutato 35 milioni di euro.