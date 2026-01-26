Juventus, futuro Kostic: muro alle offerte estere, ma l'addio è già scritto

Il calciomercato della Juventus non prevede scossoni immediati per quanto riguarda Filip Kostic: il club bianconero ha infatti respinto i sondaggi di diverse società estere, confermando l'esterno serbo in rosa almeno fino al termine della stagione. Nonostante la permanenza a Torino per i prossimi mesi, il destino del classe '92 sembra ormai segnato: le parti non procederanno verso un rinnovo e Kostic è pronto a lasciare la Continassa a giugno come svincolato, chiudendo la sua esperienza in Serie A per iniziare un nuovo capitolo a parametro zero. Lo scrive Nicolò Schira.