Juventus e Arthur, giorni caldi e trattativa che va avanti. Si chiude in 48 ore

DALLA SPAGNA

Giorni caldi, anzi caldissimi. Dalla Spagna sono sicuri che la trattativa per portare Arthur a Torino sia in fase di vero e proprio decollo. Tanto che nelle prossime ore è già atteso il via libera per la chiusura del cerchio che porterà, invece, in Catalogna Miralem Pjanic. Una Juventus, quindi, che ora sta cecando solo di limare i dettagli legati all'ingaggio del brasiliano. Si parla di 5 milioni a stagione. Cifra che potrà lievitare a 5,5 con eventuali bonus legati ai premi.

Secondo quanto raccontano i quotidiani catalani Sport e Mundo Deportivo, l'annuncio potrebbe arrivare il 30 giugno.

Per quanto riguarda le cifre, il Barça ha circa 20 milioni da ammortizzare dalla sua firma avvenuta nel 2018, l'utile contabile sarà molto elevato, circa 50 mln in questo anno contrassegnato da un contesto di crisiprofonda dovuta alla pandemia da Covid-19 . La Juve, da parte sua, avrà anche numeri positivi poiché ha già quasi ammortizzato Pjanic, che ha firmato per cinque anni nel 2016 da Roma in cambio di 32 milioni.