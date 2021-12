Juventus, dalla Francia rilanciano l'interessamento per Icardi per gennaio

JUVENTUS

Rumors parigini circa un incontro tra il presidente bianconero Agnelli e Wanda Nara

Puntuali come ormai in ogni sessione di marcato da due anni a questa parte, ecco che tornano le voci su un presunto interessamento della Juve per Mauro Icardi. Stavolta i rumors sull'ex centravanti dell'Inter ora non proprio al centro del progetto Psg (diciamo così) arrivano dalla Francia. Secondo quanto riportato dal portale Footmercato, la scorsa settimana il presidente della Juventus Andrea Agnelli avrebbe avuto un colloquio con Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante argentino per capire la fattibilità di un prestito con diritto di riscatto con il club transalpino già a gennaio.

Di certo c'è che i bianconeri sono alla ricerca di una punta, visto la scarsa vena dei suoi attaccanti in questa prima parte di campionato, e a questo si aggiunga che la trattativa col Psg, che al momento non è stata intavolate, non sarebbe certo impossibile: dalla Francia ribadiscono infatti che il ds Leonardo che non porrà nessun veto alla cessione di Icardi, nonostante Neymar sia infortunato. L'ostacolo maggiore riguarda l'ingaggio del calciatore che è di 12 milioni di euro lordi a stagione. Secondo L’Equipe, che ha rilanciato la notizia, si tratta di circa 9,2 milioni di euro netti all'anno. Una cifra che la Juve, in questo momento, non può però garantire all’attaccante argentino.