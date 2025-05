Dusan Vlahovic e la Juve sembrano sempre più lontani. Sul fronte rinnovo non si registra alcuna novità tra le parti e l'attaccante sembra destinato a lasciare Torino in questa finestra di mercato. Ipotesi confermata da un finale di stagione vissuto da riserva di Kolo Muani e anche da un certo malumore che la punta ha mostrato davanti ad alcuni tifosi bianconeri. "Rimango? Non è una domanda per me...", ha detto Dusan, legato alla Juve da un contratto in scadenza il 30 giugno 2026.