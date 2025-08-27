Juve: ufficiale, Tiago Djalò a titolo definitivo al Besiktas

© X Juve
La Juve saluta Tiago Djalò: ufficiale il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia al Besiktas. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione - si legge nel comunicato del club bianconero - Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori".
