Mercato

Juve: ufficiale, Tiago Djalò a titolo definitivo al Besiktas

27 Ago 2025 - 18:10
© X Juve

© X Juve

La Juve saluta Tiago Djalò: ufficiale il suo trasferimento a titolo definitivo in Turchia al Besiktas. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Beşiktaş JK per la cessione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,5 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a premi variabili fino a un massimo di € 1 milione - si legge nel comunicato del club bianconero - Tale operazione genera un impatto economico positivo sull’esercizio in corso pari a ca. € 1,4 milioni, al netto degli oneri accessori".

Visualizza il post su Twitter

Donnarumma-City, sempre più vicini: il PSG è pronto ad accettare l'offerta. Ma Ederson...

