Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
IPSE DIXIT

Juve su Spalletti, il tecnico ha cambiato idea? "Difficile pensare di giocare contro il Napoli"

Solo sette mesi un tale scenario sembrava impossibile: l'ex ct ha anche la cittadinanza onoraria di Napoli e si è tatuato lo scudetto sul braccio

di Andrea Ghislandi
27 Ott 2025 - 21:33
© Getty Images

© Getty Images

Nel calcio, come nella vita, è sempre lecito cambiare idea. Le cose al giorno d'oggi vanno alla velocità della luce, i treni passano e le occasioni fioccano. Soprattutto se di mestiere fai l'allenatore, ci sono opportunità che magari ti capitano solo una volta nella vita o che possono rappresentare l'ennesima irrinunciabile sfida in carriera. Così, quando il nome di Luciano Spalletti ha cominciato a circolare sempre con maggiore insistenza come nuovo allenatore della Juve, sono tornate alla mente le parole dell'ex ct della Nazionale risalenti a solo sette mesi fa quando un tale scenario sembrava impossibile

Leggi anche

Spalletti il nome di peso, Mancini da "ds", Palladino low cost: chi dovrebbe scegliere la Juve

Ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", Spalletti aveva annunciato che quella a Napoli sarebbe stata l'ultima esperienza in un club, difficile per lui pensare di affrontare gli azzurri dopo quanto vissuto insieme con la conquista dello Scudetto nel 2023. "Napoli ultima esperienza in un club? Napoli me la sono voluta tenere per ultima, per delle dinamiche precise - le frasi risalenti allo scorso marzo -. Certo che non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia. Quando uno è stato in quel contesto lì, ha vissuto partite da allenatore e ha indossato la maglia di Maradona, diventa difficile tornare da avversario".

DITE LA VOSTRA

Spalletti, Palladino, Mancini: chi è l'allenatore giusto per la Juve?

Roberto Mancini
Raffaele Palladino
Luciano Spalletti
Le vostre opinioni non hanno un valore statistico, si tratta di rilevazioni non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. Le percentuali non tengono conto dei valori decimali. In alcuni casi, quindi, la somma può risultare superiore a 100.

Un rapporto viscerale quello che si è instaurato tra Spalletti e Napoli, un'alchimia che ha portato al terzo storico Scudetto. Un trionfo che l'allenatore di Certaldo si è anche tatuato su un braccio, un legame indissolubile sancito anche dal conferimento della cittadinanza onoraria. Ma la vita va avanti e ora Spalletti è pronto a legarsi al nemico per eccellenza del Napoli, quella Juventus che, dopo Cristiano Giuntoli (a cui le cose non sono andate bene a Torino), vuole provare l'ennesima ripartenza con l'altro grande artefice del trionfo del 2023. Si parlerà di 'tradimento', sui social si scatenerà il solito dibattito tra pro e contro, ma alla fine nel calcio, come nella vita, si può sempre cambiare idea. Anche a 66 anni.

spalletti
juventus
napoli

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
21:00
West Ham, Mohamadou Kanté prolunga fino al 2031
20:03
Aston Villa, Matty Cash prolunga il contratto fino al 2029
19:39
Buffon: "Spalletti alla Juve? Sarebbe la persona più indicata"
19:08
Textor vuol tornare in Premier League: offerti 450 milioni di euro per l'acquisto del Wolverhampton
18:04
Neymar, parla il presidente del Santos: "Rimarrà, parleremo del rinnovo a tempo debito"