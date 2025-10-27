Juve su Spalletti, il tecnico ha cambiato idea? "Difficile pensare di giocare contro il Napoli"

Ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", Spalletti aveva annunciato che quella a Napoli sarebbe stata l'ultima esperienza in un club, difficile per lui pensare di affrontare gli azzurri dopo quanto vissuto insieme con la conquista dello Scudetto nel 2023. "Napoli ultima esperienza in un club? Napoli me la sono voluta tenere per ultima, per delle dinamiche precise - le frasi risalenti allo scorso marzo -. Certo che non avrei mai potuto allenare un’altra squadra in Italia. Quando uno è stato in quel contesto lì, ha vissuto partite da allenatore e ha indossato la maglia di Maradona, diventa difficile tornare da avversario".