Mercato

Juve sondaggio per Çelik, in scadenza con la Roma

12 Nov 2025 - 14:02
© IPA

© IPA

Zeki Çelik potebbe essere l'ultimo giocatore di una lunga lista a cui Gian Piero Gasperini ha cambiato la carriera. Il turco fino alla passata stagione era ai margini della Roma, ma quest'anno, sotto il tecnico di Grugliasco, è diventato uno dei protagonisti assoluti del primo posto in classifica dei giallorossi. Le prestazioni dell'ex Lille hanno acceso l'interesse della Juventus che fiuta l'affare: Çelik infatti ha il contratto in scadenza nel 2026. Da Roma però filtra ottimismo sulla possibilità di respingere l'assalto bianconero blindando il turco con un nuovo accordo 

01:46
01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
07:12
09:14
05:50
04:46
01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
08:29
01:46
David non trova fiducia alla Juventus: il Milan ci pensa, ma serve la cessione di Gimenez

La Juventus va a caccia di un regista: Højbjerg e Bernabé le piste più calde

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Dries Mertens/Napoli

Svincolati, chi rimane sul mercato? 12 occasioni a costo zero

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

15:12
Bayern, Nico Jackson non convince: riscatto in salita
14:02
Juve sondaggio per Çelik, in scadenza con la Roma
DAYOT UPAMECANO, 26; BAYERN MONACO; VdM: 50 MLN 
13:41
Il Psg prepara l'assalto a Upamecano
12:05
Palermo, risoluzione consensuale con Verre
11:30
La Juve continua a pensare a Maignan: concorrenza dalla Premier