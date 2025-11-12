Juve sondaggio per Çelik, in scadenza con la Roma

Zeki Çelik potebbe essere l'ultimo giocatore di una lunga lista a cui Gian Piero Gasperini ha cambiato la carriera. Il turco fino alla passata stagione era ai margini della Roma, ma quest'anno, sotto il tecnico di Grugliasco, è diventato uno dei protagonisti assoluti del primo posto in classifica dei giallorossi. Le prestazioni dell'ex Lille hanno acceso l'interesse della Juventus che fiuta l'affare: Çelik infatti ha il contratto in scadenza nel 2026. Da Roma però filtra ottimismo sulla possibilità di respingere l'assalto bianconero blindando il turco con un nuovo accordo