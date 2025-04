Renato Veiga potrebbe restare alla Juve: arrivato in prestito dal Chelsea, il difensore piace a Tottenham e Brighton ma il club bianconero sta pensando di trattare coi Blues nella finestra di mercato di inizio giugno dedicata alle squadre che faranno il Mondiale per Club. Il Chelsea chiede oltre 20 milioni per il cartellino, la Juve vuole valutare la fattibilità di un riscatto o quantomeno di un prolungamento del prestito. Lo scrive Tuttosport.