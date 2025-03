Juve, sfida di mercato con una big di Premier per Ederson

Ha annichilito il centrocampo bianconero a domicilio, tanto da chiedersi se avesse delle controfigure sparse per il campo, ora è un sogno di mercato. Ederson è uno dei protagonisti assoluti della stagione dell'Atalanta e, con un contratto in scadenza nel 2027, quest'estate sarà obiettivo di tante big. Giuntoli l'ha messo in cima alla lista degli acquisti per la Juve che verrà, ma il prezzo è proibitivo. Per il brasiliano è probabile che si andrà a scomodare la "quota Koopmeiners": non meno di 60 miloni di euro per portarlo via da Bergamo. La Juve ci pensa, a maggior ragione se in estate dovessero esserci delle cessioni eccellenti. I bianconeri però non sono gli unici sulle tracce del tuttocampista forgiato da Gasp: dall'Inghilterra pare che il Manchester United abbia già annunciato alla Dea un'offerta monstre in estate. Juve e Atalanta avvisate.