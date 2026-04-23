Juve, se parte Cambiaso il sostituto è in casa Atalanta

La Juventus ha inviato emissari al Gewiss Stadium durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio per osservare quello che è considerato il sostituto ideale di Andrea Cambiaso in vista della sessione estiva: Lorenzo Bernasconi. Il laterale dell’Atalanta, blindato da un contratto fino al 2030, è il profilo richiesto da Luciano Spalletti per duttilità e spinta offensiva, doti che hanno convinto la dirigenza bianconera a metterlo nella lista degli obiettivi di mercato.