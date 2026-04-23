Juve, se parte Cambiaso il sostituto è in casa Atalanta
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La Juventus ha inviato emissari al Gewiss Stadium durante la sfida di Coppa Italia contro la Lazio per osservare quello che è considerato il sostituto ideale di Andrea Cambiaso in vista della sessione estiva: Lorenzo Bernasconi. Il laterale dell’Atalanta, blindato da un contratto fino al 2030, è il profilo richiesto da Luciano Spalletti per duttilità e spinta offensiva, doti che hanno convinto la dirigenza bianconera a metterlo nella lista degli obiettivi di mercato.
Nonostante la complessità di una trattativa con la "Dea", che lo valuta 25 milioni di euro, i feedback positivi degli scout sulla maturità tecnica del classe 2003 hanno confermato il gradimento bianconero. Lo scrive Tuttosport.