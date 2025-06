Juve, riscattato Kalulu a titolo definitivo dal Milan

Pierre Kalulu è diventato tutto della Juventus: è questo l'annuncio arrivato dal club bianconero. La società infatti ha esercitato il diritto di riscatto dal Milan "per un corrispettivo di 14,3 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre a oneri accessori pari a 0,3 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 3 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi" le cifre del trasferimento. Per Kalulu diventa così un compleanno da ricordare: il francese festeggia i suoi 25 anni con la firma sul contratto fino al 30 giugno 2029. Ora il classe 2000 è impegnato con le gare della Francia, poi tornerà alla base per iniziare l'avventura al Mondiale per club insieme alla Juve.