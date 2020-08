Juve, proposto Suarez: ma Pirlo aspetta Dzeko

Metti un Pistolero per Andrea Pirlo. Con Higuain in uscita - ma il Pipita è ancora in cerca di una squadra -, la Juve si sta muovendo per cercare un sostituto cui affidare il centro dell'attacco. Nelle ultime ore da Barcellona è rimbalzata una suggestione di mercato che riguarda Luis Suarez e che, appunto, per il momento rimane tale. La questione, in estrema sintesi, è questa: i blaugrana hanno come noto deciso di separarsi dall'uruguaiano il quale, però, è legato da un contratto fino al giugno 2021 e non ha intenzione di andarsene senza guadagnarci. Per questo il Barça ha cominciato a sondare il terreno con i top club europei tra cui, ovviamente, anche la Juventus. A Torino, inutile dirlo, la possibilità di presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione con Ronaldo-Dybala e Suarez in attacco non dispiacerebbe, ma al momento la reazione alla proposta dei catalani è stata freddina. Motivo? Innanzitutto Pirlo preferirebbe un attaccante con le caratteristiche di Dzeko - che avrebbe dovuto incontrare ieri la Roma, vertice rinviato a oggi, ndr -, ma soprattutto sono scettici sulla possibilità di aggiungere uno stipendio da almeno 10 milioni ai già complicati conti del club e nutrono qualche dubbio sulle condizioni fisiche di un giocatore che, per quanto di grande valore, va verso i 34 anni.