Cagliari e Juventus sono al lavoro per un'altra avventura in Sardegna di Luca Pellegrini. Secondo quanto riferisce la redazione di TMW, i due club in queste ore stanno definendo i dettagli dell'accordo, con il terzino che arriverà in rossoblu in prestito secco e ritroverà Maran dopo la parentesi nella seconda parte della passata stagione.