Juve, offerta dall'Everton per Emre Can

DI NUOVO A LIVERPOOL

Emre Can potrebbe tornare in Premier Leauge. Anzi, addirittura in quella Liverpool, dove era stato per quattro anni, ma stavolta con la maglia dell'Everton. Secondo il Mirror, infatti, proprio Carlo Ancelotti lo vorrebbe già in questa sessione di mercato dopo aver provato a portarlo a Napoli in estate. I Toffees sarebbero pronti a presentare alla Juventus un'offerta da circa 35 milioni di euro. Bisogna soltanto capire se Can sarebbe disposto a tradire il suo passato ai Reds per passare ai cugini, dopo aver già detto che non avrebbe mai giocato a Manchester per rispetto al Liverpool. Sarri: "Tridente? Serve equilibrio"

Certo, in questo momento il giocatore vuole giocare a tutti i costi anche perché a giugno ci saranno gli Europei e non vuole rischiare di perderli.

La Juve dal canto suo non vuole cederlo se non al cospetto di una buona offerta e quella dell'Everton lo sarebbe anche perché garantirebbe una notevole plusvalenza. Sarri ha confermato che l'ex Liverpool fa parte della rosa e non lo ha escluso a priori dai giocatori tra cui pescare. La realtà, però, è che finora Can ha giocato solo otto partite di campionato, essendo anche stato escluso dalla lista per la Champions League. A centrocampo sono in sei per soli tre posti e l'impressione è che, considerando anche il rientro di Khedira, lo spazio per lui non sarà di molto superiore a quello avuto finora.