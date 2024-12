Juve, Motta: "Il mercato è compito di Giuntoli, piena sintonia con la società"

"Lavoriamo sempre su tutto. Vogliamo stare al nostro massimo per affrontare i nostri avversari al massimo. Siamo concentrati a fare una grande prestazione e portare la partita dalla nostra parte". Così Thiago Motta, tecnico della Juventus, alla vigilia della sfida contro il Monza. "Se mi aspettavo così i primi mesi in bianconero? Non mi aspetto e non mi immagino niente. Però sono pronto ad affrontare tutto. È il bello del nostro lavoro. Il mercato? Per quello c'è qua il direttore. Sono concentrato sul Monza, ma siamo in piena sintonia con la società. Come è sempre stato", ha aggiunto.