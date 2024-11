Stuzzicato sulle mosse della Juventus in vista del mercato invernale, Thiago Motta non si è voluto sbilanciare alla vigilia della sfida in casa del Lecce: "Con il club c'è piena sintonia sul mercato. Le voci su Fagioli? Sta bene, deve continuare a impegnarsi per partecipare sia dal primo minuto, sia a gara in corso. Vedremo se con i salentini sarà tra i titolari".