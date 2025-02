Juve, Motta a rischio? Spuntano quattro nomi per la sucessione

Iniziano a circolare le prime voci su possibili sostituti di Motta in caso di ribaltone alla Juve: come scrive Tuttosport, quello che fa più rumore è Antonio Conte. Impegnato nella corsa scudetto col Napoli, recentemente non ha rassicurato del tutto su un suo futuro in azzurro, ma sarebbe duro strapparlo ad Aurelio de Laurentiis. C'è poi Gian Piero Gasperini, che ha iniziato ad allenare proprio nelle giovanili della Juve. Tra gli 'juventini doc' da non dimenticare Igor Tudor, ex come giocatore e da tecnico come vice di Pirlo, attualmente senza contratto e facilmente tesserabile. Infine viene menzionata la pista Roberto Mancini, libero dopo l'addio all'Arabia Saudita, che - scrive Tuttosport - tramite il suo entourage ha mandato messaggi a diversi club in ricerca di nuovi allenatori.