Il ritorno di Blaise Matuidi in Ligue 1 sta per saltare. Il centrocampista francese infatti, secondo quanto riporta 'l'Equipe', non rientrerebbe nei piani del Monaco per la prossima stagione. Il quotidiano sportivo transalpino cita una fonte interna al Monaco, secondo cui la trattativa per Matuidi con la Juventus sarebbe definitivamente saltata.