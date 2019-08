"Il mercato è una rottura di scatole, non solo per noi. Ci sono giocatori 'chiacchierati' che di sicuro non sono lucidi con la testa per un impegno importante come Juve-Napoli". Questa la situazione in casa Juventus secondo Giovanni Martusciello, status che coinvolge diversi calciatori, da Rugani a Dybala: "Hai a che fare con campioni che sanno cosa vuol dire la parola professione - ha aggiunto -. Poi chi non gioca ci puo' star male, ma la Juve è un'azienda, un gruppo, una società che vuole vincere".