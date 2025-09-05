Juve, il retroscena: Kostic blindato da allenatore e società

Quello che sembrava poter essere un possibile partente nella finestra di mercato estiva, si è rivelato essere una pedina affidabile su cui Tudor potrà contare per la stagione appena iniziata. Filip Kostic ha convinto l'allenatore bianconero a tal punto che, nel corso dell'estate, la Juventus avrebbe rifiutato diverse offerte per l'esterno serbo. Il primo assalto respinto è stato quello del Fenerbahce di Mourinho, ma dopo di quelli sono arrivati anche gli interessamenti di Atalanta e Roma, prontamente arginati da Comolli. A fine mercato sono andati a vuoto anche i tentativi di Benfica e club sauditi, a testimonianza della fiducia che la Juventus ripone nel giocatore.