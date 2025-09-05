Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Juve, il retroscena: Kostic blindato da allenatore e società

05 Set 2025 - 17:07

Quello che sembrava poter essere un possibile partente nella finestra di mercato estiva, si è rivelato essere una pedina affidabile su cui Tudor potrà contare per la stagione appena iniziata. Filip Kostic ha convinto l'allenatore bianconero a tal punto che, nel corso dell'estate, la Juventus avrebbe rifiutato diverse offerte per l'esterno serbo. Il primo assalto respinto è stato quello del Fenerbahce di Mourinho, ma dopo di quelli sono arrivati anche gli interessamenti di Atalanta e Roma, prontamente arginati da Comolli. A fine mercato sono andati a vuoto anche i tentativi di Benfica e club sauditi, a testimonianza della fiducia che la Juventus ripone nel giocatore. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

I colpi finali del mercato rivoluzionano le grandi: è una Serie A nuova di zecca

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

La Turchia spaventa Inter e Atalanta: le telenovelas Lookman e Calha non sono finite

DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

I risparmi estivi per un tesoretto invernale: l'Inter ha 20/25 milioni per il mercato di gennaio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
18:26
Torino, Israel: "Avevo altre offerte, ma volevo solo i granata"
17:32
Sasa Kalajdzic in prestito al Lask
17:07
Juve, il retroscena: Kostic blindato da allenatore e società
16:42
Dalla Francia: il Milan tratta con un club arabo per Adli
16:02
Nizza, ufficiale il rinnovo del tecnico Haise